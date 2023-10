CUADRADO, Nuovo stop. Non ci sarà contro il Torino

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si ferma di nuovo Juan Cuadrado. Il colombiano, d'accordo con lo staff medico nerazzurro, ha iniziato un progamma di riabilitazione a causa del riacutizzarsi di un problema infiammatorio al tendine d'achille sinistro. L'ex viola oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento con i compagni e le sue condizioni verrano valutate così nella prossima settimana. L'esterno nerazzurro, che non era partito per il Sud America proprio per evitare nuovi infortuni, dopo essere tornato a giocare contro il Bologna è di nuovo costretto a rimanere ai box e non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara contro il Torino.