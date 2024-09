CORVINO, Pongracic? Problemi di adattamento. Mai cercato Nzola

Ospite del programma Piazza Giallorossa, il responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino ha parlato di tanti argomenti caldi in casa Lecce, tornando anche su Marin Pongracic, ceduto dai salentini alla Fiorentina in estate: "Sto seguendo le sue prime giornate e so bene che adattarsi ad un nuovo modello di gioco può creare delle turbolenze. Spero che il ragazzo possa superare subito le sue prime difficoltà".

L'ex dirigente dei viola ha anche negato di aver cercato negli ultimi mesi M'Bala Nzola, attuale attaccante del Lens ma accostato anche al Lecce: "Per tanti motivi, legati all'equilibrio dello spogliatoio e non solo, vi dico che Nzola non è mai stato cercato da noi".