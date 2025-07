Colpani a segno nella prima amichevole del Monza: 4-1 al Collina d'oro

Andrea Colpani dopo l'annata alla Fiorentina è tornato al Monza visto che il club viola ha deciso di non riscattarlo. Così, in attesa di eventuali novità di mercato, è protagonista nel ritiro che la squadra brianzola sta svolgendo sotto la guida del nuovo allenatore, Bianco. Colpani è andato a segno nella prima amichevole estiva del Monza contro la formazione svizzera del Collina d'Oro: sua la rete che ha sbloccato la gara dopo pochi minuti con una punizione a giro rasoterra che ha baciato il palo prima di finire in rete. Di Sardo, Petagna e Maric le altre reti nel 4-1 finale.