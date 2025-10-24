Chiesa si prende il Liverpool: è lui il miglior giocatore di settembre dei Reds
FirenzeViola.it
Come pubblicato sul sito ufficiale del Liverpool, Federico Chiesa è stato eletto giocatore del mese di settembre dei Reds. L'esterno italiano ha collezionato 2 assist, in Carabao Cup, in favore di Isak ed Ekitike, e un gol in campionato contro il Crystal Palace. L'ex viola quest'estate sembrava destinato a rimanere ai margini del progetto Liverpool di Arne Slot, che, prima dell'infortunio di Leoni, lo aveva persino escluso della lista Champions. Adesso l'allenatore olandese sembra non riuscire a fare a meno di Chiesa, che ogni volta che viene impiegato lascia il segno.
Ex viola
Copertina
Stefano PrizioIl vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulla
Lorenzo Di BenedettoLe autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spalletti
