Chiesa si prende il Liverpool: è lui il miglior giocatore di settembre dei Reds

Chiesa si prende il Liverpool: è lui il miglior giocatore di settembre dei RedsFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:52Ex viola
di Redazione FV

Come pubblicato sul sito ufficiale del Liverpool, Federico Chiesa è stato eletto giocatore del mese di settembre dei Reds. L'esterno italiano ha collezionato 2 assist, in Carabao Cup, in favore di Isak ed Ekitike, e un gol in campionato contro il Crystal Palace. L'ex viola quest'estate sembrava destinato a rimanere ai margini del progetto Liverpool di Arne Slot, che, prima dell'infortunio di Leoni, lo aveva persino escluso della lista Champions. Adesso l'allenatore olandese sembra non riuscire a fare a meno di Chiesa, che ogni volta che viene impiegato lascia il segno.