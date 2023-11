CHIESA, Juve al lavoro per il rinnovo dell'ex Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre Federico Chiesa fa la differenza in campo, come dimostra il recente assist per Vlahovic contro l'Inter, dietro le quinte il suo agente Fali Ramadani e la dirigenza della Juventus continuano a lavorare per il rinnovo di contratto. La scorsa settimana c’è stato un nuovo incontro senza significativi passi avanti, ma che testimonia la volontà delle parti in causa di arrivare a una soluzione che possa accontentare entrambi. Il contratto dell'ex Fiorentina scade nel giugno 2025, quindi senza rinnovo la Juve avrebbe meno potere contrattuale nella prossima estate nel caso in cui ci fossero offerte e lui volesse andare via.

Al momento, però, non ci sono segnali in questo senso. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'intenzione del club è di proporre il rinnovo per un altro anno alle stesse condizioni (5 milioni di euro netti a stagione) ma con la promessa di un adeguamento dell’ingaggio in caso di mantenimento degli attuali standard di rendimento.