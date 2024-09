CASTROVILLI, Probabile la prima da titolare a Firenze

FirenzeViola.it

News di formazione verso la gara del Franchi contro la Fiorentina da casa Lazio: stante la probabile indisponibilità di Castellanos, a guidare l'attacco a Firenze sarà Boulaye Dia, in forma smagliante dopo i due gol consecutivi contro Milan e Verona. Il dubbio semmai riguarda la trequarti, come riportato da Il Messaggero. Sono in due per un posto: sia Castrovilli che Noslin sperano nella titolarità all'Artemio Franchi.

In vantaggio potrebbe esserci proprio l'ex viola, che non può giocare l'Europa League perché non in lista. Potrebbe dare decisamente più equilibrio alla squadra come già fatto all'Olimpico, ma nulla è ancora deciso.