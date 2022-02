CARNASCIALI, Per Commisso rabbia del momento

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, commenta a Tuttomercatoweb.com le parole del patron della Fiorentina Commisso. Le critiche ricevute dopo la cessione di Vlahovic lo hanno ferito e tra le altre cose il numero uno del club ha spiegato che adesso dovrà riflettere sulle decisioni da prendere in futuro. "Credo che siano esternazioni dettate soprattutto dalla rabbia del momento. Adesso serve subito ricucire il rapporto tra una parte della tifoseria e lo stesso Commisso, per remare tutti nella stessa direzione. E' chiaro che c'è delusione per questa cessione ma occorre anche riconoscere che quest'anno la Fiorentina sta giocando bene ed è in lotta per l'Europa, cosa che non accadeva da anni".

E la cessione di Vlahovic era inevitabile?

"Bisogna capire che non era facile gestire questa situazione. Gli agenti e lo stesso Vlahovic hanno fatto muro e il club si è trovato in difficoltà. Se ti pagano il prezzo che hai fissato, credo sia stato giusto darlo via. Ripeto, finora Commisso il Centro Sportivo lo sta realizzando e la squadra sta facendo un buon campionato. Ora occorre che quanto incassato venga poi reinvestito per migliorare la squadra. Ma tornando a Vlahovic, l'unica destinazione che voleva era la Juve, si rischiava di perderlo a zero".