CARNASCIALI, Obbligo di far punti accresce la paura

L'ex difensore viola Daniele Carnasciali ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina: "Sì, la situazione è delicata. Però siamo ancora a inizio campionato, c'è il tempo per migliorare: col Genoa ho visto all'inizio una squadra impaurita, poi però anche cose buone nella ripresa. Non sbilanciamoci, i problemi ancora sono tanti, e contro un altro avversario probabilmente sarebbe arrivata una sconfitta. Sono due campionati che la Fiorentina lotta fino in fondo per non retrocedere, ed essere obbligati a fare risultati già alla decima giornata fa crescere le paure. Ci sono problemi col gol, ma penso che lunedì Vlahovic sia stato un po' sfortunato. E il gol anullato a Bonaventura generoso...".