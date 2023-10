CABRAL, L'ex viola trova il primo gol con le Aquile

FirenzeViola.it

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 21 ottobre 2023, c’è spazio per le gare di Taça de Portugal, con il Benfica, eurorivale dell'Inter, che ha vinto per 4-1 contro il Lusitania: da segnalare il gol di Joao Mario e la prima rete con la maglia delle Aquile di Cabral, ex attaccante della Fiorentina. Successo anche per il Porto, per 2-0, in casa del Vilar de Perdizes. Oggi in campo lo Sporting. Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

Record: “Cabral mata fantasma"

A Bola: "Cabral descobriu o golo"