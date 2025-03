Bologna, Italiano dopo il Verona: "Cercavamo una svolta mentale, è arrivata"

(ANSA) - VERONA, 09 MAR - E' soddisfatto Vincenzo Italiano al termine della sfida del Bentegodi: "Volevamo dare una risposta a noi stessi dopo le ultime trasferte, non belle, da parte nostra. Cercavamo una svolta mentale ed oggi siamo stati bravissimi nella gestione della gara, anche se ci siamo complicati un po' la vita da soli nel finale", ha spiegato in sala stampa. "La classifica è bella, ed è arrivata una risposta importante lontano dal Dall'Ara - ha proseguito Italiano -. Dobbiamo cercare di mantenere il passo di quelle davanti, anche se sappiamo che non è facile.

Comunque bravi noi a vincere la partita. Non abbiamo mai commesso errori e prestato il fianco al Verona". (ANSA).