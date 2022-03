BOJINOV, Italiano mi ricorda Zeman. Vlahovic...

Valeri Bojinov, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, è intervenuto alla vigilia della semifinale di Coppa Italia tra i viola e i bianconeri. Queste le sue dichiarazioni: "Tutti a Firenze aspettano questa partita con grande affetto. Speriamo sia un match importante, bello da vedere e che ci siano tanti gol. Io sarò neutrale, non è giusto sputare nel piatto dove si è mangiato ed io ho fatto parte di entrambi i club".

Si aspettava un'esplosione così di Vlahovic?

"Io sono molto criticato a Firenze perché dico che ha fatto la scelta giusta. Lui è un ragazzo molto umile, molto sincero, ha lasciato il cuore per la Fiorentina, per i tifosi, ha sempre difeso i suoi colori, ha sempre dato il massimo e si è visto. Ognuno può fare le sue scelte, i viola è una grande squadra con grandi tifosi, ma io penso che la società ha preso tanti soldi da lui... Serve liquidità per fare lo stadio e tutti i progetti che ha in mente il club. La squadra può crescere grazie all'incasso maturato dalla sua cessione. Capisco la delusione dei tifosi e di tutti quanti perché è andato alla Juventus, ma va visto anche l'altro punto di vista".

Poteva però restare fino a giugno e la Fiorentina avrebbe incassato di più con il suo rinnovo.

"Se lui rimaneva e rinnovava a fine stagione i viola prendevano 120 milioni ed era meglio di quelli presi ora, ma non ci sono più le bandiere ormai... Il calcio è diventato un business".

Le piace come gioca la Fiorentina?

"Tantissimo. Italiano mi piace tantissimo e credo anche che nell'ultima partita non meritava di perdere, anzi per me doveva vincere. Seguo sempre i viola perché lo stile e il modulo dell'allenatore mi piacciono".

Le ricorda un po' Zeman?

"Certo, si vede. A livello di possesso palla, ma anche per i giocatori che ha, per la gestione da metà campo in su... Italiano è Zeman, sono un mix. L'allenatore della Fiorentina è più preparato difensivamente".

Non pensa che i giocatori della Fiorentina siano un po' troppo nervosi?

"Devono stare più tranquilli, ma questo dipende anche dal mister. La società e Italiano devono spiegare che con il VAR ci sono occhi puntati addosso ovunque, tutto è diverso e non si può più dialogare con gli arbitri come prima. I calciatori devono pensare più a giocare e meno ai direttori di gara... Io sono contro il VAR, sono cambiate tantissime cose, non so... Resta il fatto che i giocatori devono essere d'esempio per tutti, non devono sbagliare una virgola".