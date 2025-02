Belotti saluta il Como e vola a Lisbona: va al Benfica in prestito fino a giugno

Ex viola

Andrea Belotti saluta il Como e vola in Portogallo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, l’ex attaccante gigliato, poco utilizzato nel corso della stagione da Cesc Fabregas, ha raggiunto l’accordo per trasferirsi al Benfica, dove troverà l’altro ex centravanti viola Arthur Cabral. Il ‘Gallo’ raggiungerà il club lusitano con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione.