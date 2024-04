ATLETICO MADRID, Scatta il rinnovo di Savic al 2025 ma...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la presenza numero venti da 45 minuti è scattato il rinnovo automatico all'Atletico Madrid dell'ex viola Stefan Savic. Per il difensore montenegrino un prolungamento ai Colchoneros fino al 2025 ma il suo futuro a Madrid è tutt'altro che scritto. Per questo motivo, Savic ha dichiarato ai microfoni di Radio Marca: "Sì, è vero, c'era quella clausola per il rinnovo. Vedremo: sono tranquillo, comunque, non ho mai pensato troppo a quella o al futuro, sono qui da tanti anni e la cosa più importante è che sia sereno e mi trovi bene.

Voglio solo concentrarmi sul finale di stagione e poi quel che sarà, sarà. Savic non è mai stato un problema per nessuno e mai lo sarà, ancora non abbiamo parlato di niente con la società".