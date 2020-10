AMORUSO, La difesa non aveva bisogno di rinforzi

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del mercato dei viola. Questo ciò che ha detto: "Martinez Quarta è argentino e loro spesso in Italia hanno fatto bene anche se in molti con un buon biglietto da visita hanno fallito. Lui non è un giocatore che imposta, non è un leader e va capito come verrà impiegato. Non capisco perché hanno preferito investire in difesa piuttosto che in attacco. Hai perso Chiesa e hai speso molto per Quarta: la squadra è stata indebolita, i risultati davano ragione alla difesa viola. Callejon ha un ruolo diverso da Chiesa ed ha 10 anni in più e, per ultimo, non mi pare come il classe '97 un trascinatore. Mi preoccupa non avere obiettivi".