AMORUSO, DV deve dire che terrà tutti anche in B

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha così parlato del momento attuale che si vive in casa Fiorentina: "Vedo una squadra che forse ha mollato, ora però contano i giocatori. Le polemiche dobbiamo lasciarle da parte, prima conta pensare a salvarsi. Fossi Montella parlerei poco con i ragazzi, non mi sembra ci sia molto da dire. Pioli è un allenatore normale e ha tanti difetti, è così e non lo dico per sminuirlo o parlarne male. Gli allenatori bravi sono quelli in grado di plasmare una squadra. DV? Adesso deve dire pubblicamente che anche in caso di retrocessione sarà disposto a tenere tutti i giocatori".