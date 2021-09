ALONSO, Non si inginocchierà più prima delle gare

Marcos Alonso non si inginocchierà più prima delle partite con il Chelsea. Secondo quanto riportato da SkySports UK, il giocatore ex Fiorentina crede che il gesto anti-razzismo stia perdendo forza e per questo motivo ha deciso che non aderirà più a tale iniziativa. “Sono pienamente contro il razzismo e sono contro ogni tipo di discriminazione – ha spiegato – ma preferisco solo mettere il dito sullo stemma dove dice no al razzismo, come fanno in altri sport e nel calcio di altri paesi. Preferisco farlo in questo modo e, naturalmente, dire molto chiaramente che sono contro il razzismo e rispetto tutti“.