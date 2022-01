ALBERTOSI, Caso Vlahovic una barzelletta. Se lui...

Ricky Albertosi, intervistato in esclusiva per Tuttomercatoweb.com, ha parlato dei temi caldi del campionato e del mercato, analizzando anche il pari di ieri tra due sue ex squadre, Cagliari e Fiorentina:

Cagliari-Fiorentina che partita è stata?

"Mi è parsa una battaglia: se la Fiorentina fa gol su rigore vince facile. Il Cagliari ha trovato un gol fortunoso e ha avuto la possibilità di fare il secondo su rigore. Non l'ha fatto e la Fiorentina poi in dieci ha dominato e ha pareggiato in una situazione incredibile. Una squadra che deve salvarsi come il Cagliari non può perdere palla e prendere gol in contropiede".

Il caso Vlahovic: le sue considerazioni?

"Sta diventando una barzelletta... Se lui vuole andar via che vada via e festa finita. Si cede alla cifra però che vuole la società"

Al posto della Fiorentina che farebbe? Lo farebbe partire anche ora?

"Sì, anche ora. La Fiorentina ieri ha dimostrato di giocar bene e creare occasioni da gol per cui può arrivare in Europa anche senza Vlahovic"