ACOSTY, Lascia il Rijeka e va in Corea del Sud

Un trasferimento che non si vede tutti i giorni quello dell'ex Fiorentina Maxwell Acosty. Il giramondo cresciuto nelle giovanili gigliate ha firmato con l'Anyang, in Corea del Sud, dove si trasferirà in arrivo dal Rijeka dove gli stava per scadere il contratto. Lo riporta lavoce.hr, che spiega come la sua presenza in Croazia avesse sollevato più di qualche dubbio da parte del tecnico Simon Rožman.