VRANCKEN (S. STAMPA), Meritavamo noi, ma siamo felici

Fonte: dal nostro inviato a Genk (BE), Niccolò Santi

Queste le dichiarazioni nella sala stampa della Cegeka Arena da parte di Wouter Vrancken, allenatore del Genk, dopo il 2-2 contro la Fiorentina: “Quando ho visto il palo ho pensato che non poteva essere così perché, se una squadra meritava, eravamo proprio noi".

È sorpresa del livello che ha raggiunto El Khannous?

"No perché lo conosco, dobbiamo farlo giocare con continuità ogni settimana".

Il valore della Fiorentina è quello che si attendeva?

"La Viola ha portato quello che ci aspettavamo: energia e forza. È la favorita a vincere il girone, noi da parte nostra siamo riusciti a limitarla".

Come giudica l'arbitraggio e la prestazione di McKenzie?

"McKenzie a noi piace, si sentiva bene, e il gol è stato il prodotto di un grande lavoro di gruppo. Mentre per le decisioni arbitrali non è stata una serata facile ma il livello è stato discreto. C'erano due squadra energiche e vogliose di vincere, secondo me alla fine l'arbitro ha gesto bene questa partita".

È più felice dei gol fatti o più scontento di quelli subiti?

"La sensazione è doppia, non si subiscono volentieri gol in certe situazioni ma è comunque bello segnarne allo stesso modo. Peccato per la rete mancata nella fase finale. Domina però la felicità di aver ottenuto un punto contro una squadra forte. Ci avrei messo la firma subito".