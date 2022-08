La Fiorentina non cambia le abitudini e, visto la gara in notturna, non andrà in ritiro da stasera ma direttamente domani dopo essersi ritrovata in mattinata per l'ultima rifinitura al centro sportivo. La squadra si ritrova però, come alla vigilia della gara con la Cremonese, a cena al centro sportivo e i giocatori faranno ritorno nelle proprie abitazioni.