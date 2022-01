VIOLA, Squadra entrata in campo per il riscaldamento

Prosegue la serata surreale del Franchi. Come raccolto da FirenzeViola.it, non solo la Fiorentina è arrivata verso le 19 allo stadio come se si giocasse effettivamente una partita contro una squadra che invece è rimasta a Udine bloccata dall'ASL, ma la formazione di Italiano dopo essersi cambiata in spogliatoio è entrata sul manto erboso per il riscaldamento di una partita che non si giocherà.