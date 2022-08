VIOLA, Seduta di scarico sotto gli occhi di Rocco

La Fiorentina ha terminato in questi minuti l’allenamento allo stadio Franchi per poi dirigersi ai campini. Come raccolto da FirenzeViola.it, Rocco Commisso assieme a Joe Barone ha assistito alla seduta mattutina, di scarico per chi ha giocato mentre completa per gli altri che non hanno preso parte alla scorsa contro la Cremonese.