VIDEO FV, Silvestre al CS: "DV9 gran giocatore"

Tra i tanti personaggi passati oggi al Centro Sportivo Davide Astori, anche un volto noto che ha destato curiosità. Si tratta di Mikael Silvestre, storico difensore con un passato glorioso in Premier ed all'Inter. Intervistato dagli inviati di FirenzeViola.it, il francese -adesso procuratore- ha detto la sua sulla situazione del calcio italiano e parlato anche di Dusan Vlahovic, giocatore accostato insistentemente ad una sua ex squadra, l'Arsenal. Silvestre ha risposto così alla domanda di una sua visita a Firenze legata alla trattativa tra Fiorentina e Arsenal per il serbo: "Vlahovic è un grande giocatore. Adesso finirà l’avventura con la Fiorentina, poi vedremo cosa succederà. Non sono qui per questo. A me piace il calcio, è stato solo un saluto di cortesia".

E sul calcio italiano: "Seguo sempre l’Inter. Ho giocato in questa grande società e lì c’è il mio grande amico Javier Zanetti ed anche domani vado a trovarli. Credo sia la favorita per lo scudetto. La Serie A viene seguita molto all’estero e la qualità si sta alzando. Anche la Nazionale italiana ha fatto bene, basta vedere l’Europeo".