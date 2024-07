VIDEO FV, RANIERI: "CHE GRANDE ACQUISTO PONGRACIC! IL RINNOVO? A FIRENZE SONO FELICE"

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Dal ritiro inglese ha parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola e Radio Firenzeviola, il difensore Luca Ranieri che ha fatto il punto sulla preparazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ci stiamo preparando alla grande, sono giorni molto intensi, stiamo lavorando e ci stiamo conoscendo tutti, siamo felici poi crescerà anche la condizione"

Come cambia la difesa? "Rispetto agli ultimi tre anni in cui abbiamo giocato a quattro ora giochiamo a cinque perciò mi trovo bene perché ho sempre giocato nella difesa a tre e come braccetto ho già giocato, anche se devo riprendere il ritmo"

Ha rinnovato Quarta, tu quando? "Il Chino l'ho sentito dopo la vittoria dell'Argentina e gli ho fatto i complimenti perché è un bravissimo ragazzo. Io a Firenze mi trovo bene e sono felice, poi dobbiamo vedere le cose ma io sto bene qua"

Che gruppo è? "Siamo un bel gruppo, già solido dallo scorso anno. I giovani sono bravi e stiamo alzando il livello dell'allenamento anche se manca qualcosa ma ci alleniamo alla grande e non vediamo l'ora di iniziare"

Cosa porta Pongracic? "Marin è un grande giocatore, l'ho seguito sia a Lecce che all'Europeo, ci porta tanta fiducia e ci aiuterà tanto"