VIDEO FV, Infantino: "Porterò il V.Park come esempio"

Il presidente Fifa, Gianni Infantino, ospite al Viola Park, ha parlato ai media presenti tra i quali gli inviati di FirenzeViola: "Un progetto spettacolare, sono rimasto impressionato positivamente. Ce ne sono poche al mondo di strutture così, formidabile con questa visione bella per il futuro e i giovani. Faccio i complimenti a Rocco Commisso perché molti che entrano nel calcio preferiscono investire in giocatori o negli stadi. Anche quello è importante ma un investimento nelle prospettive future è importante perché lo fanno pochi al mondo. Deve diventare un modello e il fatto che venga fatto in Italia e in un momento di crisi per il calcio italiano sia importante, sarà un modello che anche noi come FIFA esporteremo per il mondo, ci voleva in una città così bella e importante. E' importante anche che sia studiata per tutti, modello americano e tutti si identificano in questo Viola Park. Al telefono a Commisso ho detto di colorare di viola le V presenti qui. Ho parlato al telefono con il presidente ed è stata una telefonata molto carina"