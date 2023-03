VIDEO FV, Di Francesco: "Il digitale aiuterà il calcio"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Così mister Eusebio Di Francesco ai media presenti al convegno sulla “Digital Cup”, a Coverciano, che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 15:00 tra la Nazionale italiana comunicazione digitale e la Nazionale italiana cantanti: “Sono qui soprattutto per aiutare Save The Children a sensibilizzare la gente nel sostegno a chi ha bisogno. Il digitale? È necessario oggi nel calcio sia sul campo che a livello sanitario e sarà alla base del futuro. Non può determinare il campionato ma certamente può aiutare le squadre nel quotidiano”.

Che consigli si sente di dare alla Nazionale digitale contro la Nazionale cantanti?

“Vorrei fare il mister in futuro per una squadra che si gioca altri tipi di obiettivi (sorride, ndr), dico solo che in questa partita a mio avviso bisogna divertirsi per trasmettere un sorriso e aiutare chi ha bisogno”.

