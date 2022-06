VIDEO FV, Corvino: "Coi viola un derby del cuore"

Presente ad Assisi, in piazza del Vescovado, in occasione Gran Galà del Calcio Umbro 2022, il direttore generale dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato dei principali temi di attualità, tra i quali quelli che riguardano la Fiorentina, sua ex squadra. Queste le sue parole: "Mi fa tanto piacere ricevere questo premio ad Assisi, questo riconoscimento lo aprezzo veramente molto. Lecce? Dobbiamo cambiare tanto, la Serie A è un animale diverso dalla Serie B: dobbiamo affrontarlo mettendoci l'elmetto e lo scudo. Dobbiamo lottare per raggiunere la salvezza perché lo meritano i tifosi e le meritiamo noi visto lo sforzo di quest'anno in un campionato non facile".

Sul mercato: "Non mi piace fare nomi: noi stiamo lavorando su degli obiettivi prefissati. La miscela importante è quella di mettere esperienza e gioventù. Cercherò di fare un mercato per essere competitivo: ci sono tante squadre che sono già partite mentre altre ancora sono in soldina. A volte in qualche gara qualche imprevisto può accadere".

Sulla gara con la Fiorentina: "Sarà un derby del cuore. Lecce è riconosciuta come Firenze del sud per la sua bellezza. Per affetto, non me ne voglia nessuno, mi è venuto di dichiararlo come derby. Io penso che possa esserlo alla luce di queste considerazioni".

Sul progetto Lecce: "Mi piacerebbe ripetere il primo ciclo che ho fatto a Lecce, partendo dalla Serie B e confermandoci in A. Come ultimi arrivati dobbiamo fare un'impresa per salvarci, visto anche l'indice di difficoltà ma dobbiamo provarci".