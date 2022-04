VIDEO FV, Cannavaro: "Ieri grande Viola: Italiano..."

L'ex giocatore ed oggi allenatore Fabio Cannavaro ha parlato oggi pomeriggio ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - da Viareggio, dove è andato in scena un evento dell'agenzia ResetGroup di Davide Lippi (da tempo leader in servizi quali scouting, procure ed intermediazioni), che da oggi si amplierà aprendo anche ad altri sport. Ecco le sue parole sui principali temi di attualità: "Lotta scudetto? Sembra che nessuno lo voglia vincere, può accadere ancora di tutto. Ieri per il Napoli c'era un'occasione importante perché giocava in casa ma ha incontrato una Fiorentina ben messa in campo e che ha fatto una gran partita: è un peccato. La lotta comunque è aperta a quattro, Juve compresa".

Cosa pensa dell'Italia fuori dal Mondiale?

"Fa molto male. Da ormai tanti anni, dopo il 2006, non diciamo più la nostra in una manifestazione che ci ha sempre visto protagonisti. Quello che però più mi addolora è la rassegnazione che si vede a giro: dispiace perché ci sono generazioni che non hanno mai visto un Mondiale. Io vicino alla panchina dell'Italia? E' un accostamento che mi ha fatto piacere, non ho sentito nessuno".

A chi lo Scudetto degli allenatori in A?

"Italiano sta facendo bene con una squadra che doveva riprendere risultati importanti come la Fiorentina. I quattro davanti stanno peccando, Italiano è quello più efficace".

Qual è ora il suo futuro?

"Ho avuto tante offerte da squadre all'estero, anche dall'Asia, ma vorrei tornare in Europa. Ho parlato con squadre di Premier e spagnole".