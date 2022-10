VIDEO FV, C'è anche Jovic al campo. Ma per lui...

Anche Luka Jovic, uscito infortunato dopo soli 5' nel match di lunedì sera a Lecce, ha da poco raggiunto lo stadio Franchi dove questa mattina si sta allenando la Fiorentina in vista dell'Inter. Il serbo - arrivato al campo in ciabatte e dunque non con il completo da allenamento - svolgerà con tutta probabilità una seduta a parte e difficilmente potrà essere disponibile per il match contro la squadra di Inzaghi. Ecco il video di FV;