VIDEO FV, Buone notizie su Drago: è tornato in campo

Buone notizie per il portiere della Fiorentina Bartlomej Dragowski: dopo solo un giorno di allenamento differenziato ed uno di riposo, il polacco da oggi è tornato a calcare il terreno di gioco. Il numero 69 sì sto ancora allenando a parte con un preparatore atletico ma se non altro la buona notizia è che l'estremo difensore sta molto meglio e presto potrà tornare in gruppo. Ecco il video di FV: