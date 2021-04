VIDEO FV, Alessandro Moggi al CS per Callejon

Visita di mercato oggi al centro sportivo, dove i dirigenti della Fiorentina continuano a lavorare anche in vista del futuro. Come mostra il video di FirenzeViola.it, ai cancelli dei Campini si è palesato Alessandro Moggi, agente ed intermediario che la scorsa estate ha collaborato all'approdo di Callejon in viola. Probabile che si parli proprio del futuro dello spagnolo, utilizzato fin qui col lumicino in stagione.