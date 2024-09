VIDEO FV, A Castrovilli il Premio Resilienza: "Un onore"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Insignito a Coverciano del "Premio Resilienza" per la sua tenacia nel far fronte agli infortuni, il centrocampista della Lazio ed ex Fiorentina Gaetano Castrovilli ha così parlato alla platea di Coverciano all'interno di un breve video inoltrato agli organizzatori dell'evento: "Sono onorato di ricevere questo premio che rappresenta per me un bel riconoscimento per il duro lavoro portato avanti in questi anni, nonostante alcuni momenti di difficoltà. Voglio ringraziare i presenti, la giuria e gli organizzatori".