VANOLI, Rosso e gol avrebbe tagliato gambe a chiunque

L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi al termine del pareggio dei granata contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Questa è stata una partita importante perché rimanere in 10 contro una squadra forte come la Fiorentina avrebbe tagliato le gambe a chiunque. Siamo sempre stati in partita, ci siamo sempre difesi con ordine e ho detto ai ragazzi che avremmo potuto avere qualche spazio in ripartenza. Njie nella ripresa ha avuto tante opportunità ma son stati bravi tutti quelli che sono entrati dalla panchina”.

Sul mercato: “La società sa cosa ci serve e l’urgenza che abbiamo. Un aiuto deve arrivare da lì, serve un po’ di pazienza. Ma intanto mi piace elogiare il dna combattivo di questa squadra”.

Sul possibile scambio Sanabria-Kouame: “Non amo parlare di queste cose”.

Su cosa lo rende più orgoglioso: “Il gruppo e lo spirito. Quando abbiamo perso Zapata, abbiamo perso un punto di riferimento dentro lo spogliatoio. Ci siamo però ricompattati e abbiamo reagito, anche con il cambio di modulo”.