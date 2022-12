VALCAREGGI, Amrabat? 50 mln a giugno. V.Park...

Furio Valcareggi, premiato all'evento "Coi viola nel cuore", ha parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Per me che sono nato a 300 metri da Piazza Croce è una cerimonia che crea tanta emozione. Il premio per la passione viola credo di meritarlo. Sono contento".

Prosegue: "Il Chievo lo hanno eliminato perchè era il Chievo, ma questa è la Juventus, fa clamore. Le sanzioni? Non so, non me ne intendo, ma il fatto che abbiano lasciato tutti ricorda quando Moggi se ne andò nella notte".

Come ripartirà la Fiorentina?

"La Fiorentina è una bella squadra, ma qualcuno non ha giocato come doveva. Se giocassero al massimo delle loro possibilità possono arrivare settimi/sesti o ottavi. Ho sentito polemiche sul Viola Park. Io mi chiedo perchè. La Fiorentina va a prepararsi a Moena e poi torna a giocare in campionato con 40 gradi: alleniamo il caldo e alleniamoci al caldo. L'importante è dormire bene, riposarsi, poi bisogna allenarsi al caldo. A fine settembre ci sono 30 gradi".

Ci sono dei giocatori che sono mancati

"Se un giorno comandassi io farei pesare il curriculum degli infortuni, se uno gioca poco ne prendo un altro. Il bello del calcio è giocare tutte le domeniche. Ci sono giocatori che per via degli infortuni non li prenderei mai. Voglio giocatori integri".

Cosa farebbe con Amrabat?

"A Firenze all'inizio ha fatto così così, ma ricordo che dissi che lui è da tenere per l'investimento fatto e per ciò che ha fatto vedere in passato. Andava aspettato. Ad oggi è stato molto utile, ora gioca anche bene. Lui inoltre è un pupillo di Commisso, credo che lo terrà. A giugno potrebbe valere 50 milioni, lo terrei. Gli americani non hanno bisogno di soldi, ma di vincere".

Su Parisi: "Tutti possono arrivare da Empoli, basta trattare. Corsi è un fuoriclasse. Siamo cugini, anche se forse c'è stato qualche equivoco ultimamente, ma le questioni di mercato possono portare qualche disguido. In ogni caso non ci si deve impermalosire".