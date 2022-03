UVA, Spero che ACF entri nel progetto del nuovo Franchi

Michele Uva, direttore di “Football & Social Responsability” della UEFA, ha parlato a margine della presentazione del progetto vincente del bando per il nuovo stadio Franchi di Firenze: "Penso che sia stato un progetto trasparente. Ho dovuto lasciare il mio ruolo per il Comune per il ruolo che ricopro in Uefa. Adesso è stato piantato il seme e sta nascendo l'albero. Il processo è lungo e bisogna stare attenti alla gestione ma mi sento di fare un in bocca al lupo perché la città di Firenze merita uno stadio importante. Come è attualmente, non è più da paese moderno come lo è l'Italia".

Quanto è stata importante la presenza della Fiorentina?

"Non posso entrare nel merito ma la Fiorentina dovrà utilizzare l'impianto e spero che entri da qui in avanti nel progetto del Comune".

Come sta andando il calcio dopo la pandemia?

"In Uefa abbiamo portato a termine tutte le competizioni. Adesso stiamo vivendo un altro momento difficile ma lo supereremo tutti insieme".