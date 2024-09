STROOT (WOLFSBURG FEMM.), Non mi aspettavo il 7-0

Fonte: dal Viola Park - Luciana Magistrato

Tommy Stroot, allenatore del Wolfsburg, al termine della partita giocata e vinta contro la Fiorentina per 7-0 nell'andata dei preliminari di Champions League, ha commentato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it il roboante punteggio: "Questo risultato non mi fa cambiare opinione sul calcio italiano, anzi. Ho già giocato contro altre squadre italiane come la Juventus. Il nostro obiettivo resta quello di superare la fase a gironi della Champions e poi andare avanti il più possibile ma ancora è presto, dobbiamo vedere un passo alla volta.

Il rispetto per la Fiorentina è tanto e non avevo pensato che avremmo raggiunto un risultato del genere, mancano ancora 90 minuti da giocare e dovremo garantire una grande qualità perché siamo sempre in Champions. Manterremo alta la concentrazione".