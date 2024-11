SERDAR, Felice per il gol. La Fiorentina è molto forte

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Ha parlato così dalla sala stampa dell’Artemio Franchi Suat Serdar, centrocampista del Verona, al termine del ko patito contro la Fiorentina: “Prima di tutto sono felice di aver segnato il mio primo gol in Serie A. Dopo la prima rete, la squadra viola ci ha messo molta pressione ma noi siamo stati bravi a restare uniti, anche se negli ultimi 25’ dovevamo esserlo di più. La Fiorentina resta però una squadra molto forte”.

Come si trova nel centrocampo dell’Hellas?

“I miei compagni di reparto sono giocatori di livello, poi sarà il mister che deciderà se dobbiamo giocare a due o a tre”.

Come si spiega i 27 gol subiti dalla sua squadra in queste prime 12 gare?

“Dobbiamo continuare a lavorare sulla fase difensiva… dobbiamo essere più uniti come squadra per concedere meno chance agli avversari”.

La sua squadra sembra non avere mezze misure: 4 vittorie ma 8 ko…

“Una delle spiegazioni è che abbiamo avuto tanti infortuni, anche io sono stato fuori per due mesi… ma adesso il mister ha di nuovo la squadra titolare e potremo giocare al completo, migliorando i nostri risultati”.