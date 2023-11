SCARNATI A FV, Italiano ambito dalle big. Fio-Juv leale

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Chiara Biondini

Al termine della presentazione del libro "Calcio invenzione infinita" di Sandro Picchi e Marco Viani andata in scena questa mattina a Coverciano, ai microfoni della stampa presente - tra cui FirenzeViola - ha preso la parola anche la giornalista di Rai Sport Donatella Scarnati. Ecco le sue parole: "Cosa ha portato Italiano nel calcio? Un allenatore come lui ha portato tanto entusiasmo, che porta lontano, ma anche tanta capacità e bravura. Italiano è molto bravo, si fa capire dai sui giocatori e ha creato un tutt'uno splendido. La squadra che ha creato è figlia di tutto il bagaglio che si porta dietro. Tanti grandi club lo avrebbero voluto".

Che gara si aspetta domenica tra Fiorentina e Juventus?

"Mi aspetto una bella partita: dura sul campo ma anche leale. Sarà una sfida che spero si possa giocare senza polemiche e critiche. Sono due squadre che godono di ottima salute e spero che entrambe a fine gare possano dire che si sono divertite".

Juve per lo scudetto, Fiorentina per la Champions?

"Ancora è lunga la stagione... nel frattempo faccio il mio in bocca al lupo a tutte e due le squadre".