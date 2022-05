RUMMENIGGE, Bravo il Milan, ma l'Inter non si arrabbi

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter ed ex amministratore delegato del Bayern Monaco, è intervenuto alla Hall of Fame del Calcio Italiano ai microfoni di TMW: "Qua in Italia ho vissuto anni molto belli. Per questo devo ringraziare l'Inter e i tifosi, così come il mio vecchio presidente Pellegrini. Io e la mia famiglia abbiamo imparato molto. Nella mia carriera ho vinto 60 titoli, purtroppo nel palmarès mi manca l'Italia".

La sua Inter ha sfiorato lo Scudetto quest'anno.

"Prima di tutto complimenti al Milan, non si vince il campionato per caso. L'Inter è arrivata seconda e non deve arrabbiarsi. Anche i nerazzurri hanno fatto una buona stagione, vincendo la Coppa Italia in una fantastica partita contro la Juventus".