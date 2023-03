RUGGERI, Non consiglierei l'Inter ad Italiano. Sabato...

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Presente a Coverciano per partecipare alla partita benefica della Nazionale Cantanti nella Digital Cup, il cantante e noto tifoso dell'Inter Enrico Ruggeri ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Inter e Fiorentina sono due squadre molto strane. L'Inter può vincere e perdere con chiunque, la Fiorentina uguale: come si diceva una volta, è una partita da tripla. Chi temere? La Fiorentina ha una grande identità: molti giocatori respirano storia per cui li temo tutti. Temo soprattutto lo spirito di questa squadra. Scudetto? Ormai per l'Inter è finita, però c'è ancora da giocarsi la Champions".

Italiano sarebbe pronto per l'Inter?

"L'Inter è una squadra ammazza allenatori, basti pensare agli allenatori attualmente in cima alla classifica: sono tutti ex nerazzurri. Avessi un amico allenatore non gli consiglierei di andare all'Inter".

Chi andrà più avanti in Europa?

"Il Napoli mi pare quello più attrezzato, le altre sono più legate ad episodi. Dipenderà dai primi quarti d'ora di partita".

Inter-Fiorentina anche in finale di Coppa Italia?

"Me lo auguro. Sarebbe un bell'epilogo per il torneo".