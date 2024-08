RUBINO, Serata storta ma abbiamo obiettivi importanti

Fonte: dal nostro inviato a Reggio Emilia - Andrea Giannattasio

Tommaso Rubino, attaccante della Fiorentina Primavera, ha parlato così dalla sala stampa del Mapei Stadium, al termine della finale di Supercoppa italiana persa col Sassuolo: “La finale è una partita secca… non si sa mai cosa può succedere. Loro sono stati fortunati noi meno: nel primo gol c’è stata una deviazione sfortunata di Elia, nella seconda rete invece per me c’era una deviazione evidente”.

Sugli errori fatti: “Una giornata storta ci può stare… abbiamo altre gare da giocare e speriamo che possano andare bene”.

Sugli obiettivi personali in stagione: “Io penso prima alla squadra che a me stesso… oggi speravo di far bene ma a livello di squadra. Gli obiettivi li conosciamo nello spogliatoio: puntiamo in alto quest’anno e vediamo come andrà”.

Su come ci si ricala nella realtà dei giovani: "Stare in prima squadra è una bella emozione... ma io ho già la mente proiettata alla Primavera. Se poi sarò così bravo da salire con i più grandi ben venga"