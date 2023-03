RUBINO, Italiano che lavoratore: centrerà gli obiettivi

Fonte: dagli inviati Niccolò Santi e Alessandro di Nardo

Raffaele Rubino, ex calciatore e oggi ds nonché grande conoscitore della Serie C, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante Palla al Centro direttamente dalla 73esima Viareggio Cup.

Ha visto qualche talento qui? "Il Torneo di Viareggio è un'opportunità per essere aggiornati. Vanno colte e seguite, è anche un modo per incontrare i colleghi. Inizia oggi il torneo che sarà un piacevole impegno per tutte le squadre".

La stupisce l'assenza di squadre big dal Torneo? "Penso che sia determinato dal fatto che il Torneo si sovrapponga con impegni con le rispettive Nazionali e per questo queste squadre evitano di sovrapporsi e preferiscono mandare l'Under 18. Bisognerebbe trovare un accordo per far sì che possano tornare anche le squadre più blasonate e rendere questo torneo come era prima".

Sulla Serie A: "Il Napoli ha avuto una capacità evidente di non sbagliare mai un colpo. A partire dal campionato, è andato dritto come un treno. Le altre stanno inseguendo, ma hanno steccato in molte e non hanno avuto la forza di seguire in modo determinato per provare a vincere il campionato".

Su Italiano e la stagione della Fiorentina: "Probabilmente rispetto all'anno scorso la Fiorentina ha dovuto fare conti con i tanti impegni che ha avuto e con gli infortuni. Questo ha reso la vita un po' complicata. Poi quando non arrivano i risultati e giochi troppe partite ci sta sia un calo fisico che mentale. Passato questo momento ora hanno avuto un mese positivo, che hanno fatto sì che la Fiorentina venisse fuori anche sotto il punto di vista dei valori. Per quanto riguarda il mister penso che riesca a raggiungere gli obiettivi perché è un grande lavoratore".

Sul figlio che gioca nell'Under 17 viola: "Sta andando troppo bene, non se lo aspettava neanche lui. Ha fatto 24 gol e spero si continui a divertire così. Spero anche che la squadra si giochi i play off e possa vincere lo scudetto":