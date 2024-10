REDMOND (TNS), Eccitati per domani. Ammiro Kean

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Presente presso la sala stampa dello stadio Franchi alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, il capitano dei New Saints Daniel Redmond ha così parlato ai giornalisti presenti: "Il nostro campionato è molto bello, lo scorso anno lo abbiamo anche vinto: cerchiamo di dare il massimo. Non vediamo l'ora di scendere in campo, al pari dei miei compagni per la sfida di domani".

C'è un giocatore che le piacerebbe affrontare?

"Sicuramente Moise Kean ma sono tanti i giocatori forti dei viola".

A che punto mette questa gara nella sua carriera?

"Io ho sempre tifato TNS e ricordo bene tutti i big match giocati dalla mia squadra ma quando ho visto che il sorteggio in Conference ci aveva messo contro una squadra come la Fiorentina ho pensato che avremmo giocato contro una grande squadra, che ha una grande tifoseria