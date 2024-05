PRES.PISA, Aquilani? Non ci sono stati contatti coi viola, ma...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado, in occasione della 39esima edizione del Trofeo Maestrelli a Montecatini, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, toccando - tra i vari temi - il futuro di Aquilani: "Non so se il progetto continuerà con lui. Molto dipenderà dai prossimi giorni, in cui valuteremo nel dettaglio le opportunità e le alternative che potremmo avere, sia noi che lui. Contatti con la Fiorentina non ce ne sono stati ma ci potrebbero essere. Lui ha un contratto con noi ma se un nostro tesserato ha un'opportunità per una società importante noi non lo freneremo".