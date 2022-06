PRES. C. STORICO, Viola collante che unisce i 4 quartieri

Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico, in occasione della finale tra Azzurri e Rossi in programma nel tardo pomeriggio, ha parlato ai giornalisti presenti della manifestazione di quest'anno e del legame tra una delle tradizioni fiorentine più longeve e la Fiorentina:

Può farci un bilancio di queste semifinali prima dell'atto finale?

"Sono state due semifinali molto belle, adesso c'è la parrita di oggi, speriamo di ricalcare nel gioco le due semifinali e spero che sia corretta come le altre due partite.La Fiorentina è il collante che collega i 4 colori. Sono stato molto contento della presenza di Martina Tevisan, persona squisita e molto interessanta alla partita, come ringrazio anche Borja Valero e Bruno Astori. andiamo a ricordare una famiglia importantissima per Firenze e la cosa mi ha fatto molto piacere".

Parlando di Fiorentina, ha guardato il calendario?

"Sono molto tifoso ma no, non è più un rito come una volta con il calendario che cambia, spero comunque che possiamo fare una buona squadra e divertirrci come lo scorso anno. Ci tengo a dire sono stato molto impegnato con dei ragazzi di firenze che si stanno giocando le finali scudetto, l'under 17 basketball accademy, e oggi sono onorato di essere qua ma un pezzetto di cuore l'ho lasciato là."