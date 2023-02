PRADÈ: "MAI CERCATA LA PUNTA. SABIRI OPPORTUNITÀ. VOGLIAMO RINNOVARE TUTTI, SU AMRABAT..."

Dopo la presentazione di Brekalo e Sirigu, Daniele Pradè si è soffermato con i presenti in sala stampa per spiegare le scelte fatte a gennaio: "Per mantenere buoni rapporti con il Wolfsburg, abbiamo lasciato una percentuale sulla rivendita per Josip (Brekalo, ndr). Da quando è arrivato Vincenzo lo seguivamo, perché gli piace molto per il 4-3-3. Portarlo subito è un anticipo sull'acquisto che avremmo fatto in estate perché siamo stati sfortunati sugli esterni con Sottil che si è infortunato e manca da tempo".

Sabiri?

"Era un'opportunità di mercato, ad ottimo prezzo e con qualità che non abbiamo in rosa dal punto di vista balistico. Siamo contentissimi che a luglio sia con noi".

Le parole di Commisso?

"Non le posso commentare ma non mi sembra abbia detto nulla di particolare, ha solo ripetuto cose che già si sapevano rispondendo che lui non è un mafioso. Lo è chi ruba. La congiunzione astrale ci ha portati in semifinale con la Cremonese e siamo gli unici club a non aver chiesto aiuto al Governo: vuol dire che se ti comporti bene alla fine ti ritornaindietro. L'intervento del presidente non mi è parso così eclatante".

Avete mai cercato un attaccante?

"Mai cercato per questo mercato. Le punte sono particolari, ci devi credere oppure no. E su Jovic e Cabral ci crediamo: siamo a metà campionato e in due hanno fatto 15 gol, poi speriamo possa migliorare. Poi hai Kouame e Nico che possono fare quel ruolo, non siamo scoperti. Continuiamo sempre a cercare di migliorare ma farlo a gennaio è difficile, se vedi che sono stati spesi 32 milioni da 20 società e 8,5 li abbiamo spesi noi... È una considerazione da fare".

I rinnovi?

"Vogliamo rinnovare tutti. Biraghi ha un'opzione che a determinate presenze sarà allungato il suo attuale contratto, altrimenti resterà così e noi siamo contenti di lui".

Ci racconta cosa è successo con Amrabat?

"L'ultimo giorno di mercato succedono tante cose ma poi passano. Quello di Amrabat è un caso che si è aperto alle 10 del mattino ed è finito alle 24. Ci ha chiesto scusa e ci darà una mano da qui alla fine perché è un guerriero. Avevamo detto che non avremmo ceduto nessuno e così è stato. Sul comportamento del Barcellona non commento".

Il riscatto di Barak?

"Nasce per tranquillizzare il ragazzo e per quello che ci ha dimostrato in questi mesi. È bello avere ragazzi così seri in società, lui ha conquistato tutti: è un ragazzo pulito. Ho letto che qualcuno ha scritto che non è un craque: forse è vero ma può giocare in qualsiasi squadra con l'intelligenza che ha. Poi siamo riusciti a spendere meno di quanto fissato nel riscatto".