PIZARRO, Arbitri? Sempre stato così a Torino. Viola...

L'ex centrocampista viola David Pizarro, presente oggi al Franchi per Fiorentina-Atalanta, ha parlato ai media fuori dallo stadio al termine del match, tra cui FirenzeViola.it: "Ritornare è sempre un piacere: ogni volta che vengo in Italia, la Fiorentina rappresenta per me un modo di tornare al passato, per quanto mi sono divertito in quei tre anni qui. L'Atalanta? E' una squadra fortissima, ma rimango dell'idea che la Fiorentina al di là delle squadre che affronta è sempre la Fiorentina. Mi è dispiaciuto un po' per il gioco espresso dai viola, era da tempo che non li vedevo. Anche quando vai in svantaggio e aspetti nella tua metà campo non è di sicuro una cosa piacevole per i fiorentini. Montella? Mi è dispiaciuto per il suo esonero, lo conosco da anni. Peccato, sicuramente la società avrà da lavorare tanto per costruire nel 2020 una rosa più forte.

Gli arbitri? A me non stupisce niente, certi episodi mi sono successi con tutte le squadre con cui ho giocato in Italia quando andavo a Torino... Bisogna far imparare al presidente di cosa si sta parlando, soprattutto fargli capire in una questione più ampia cosa significa la Juventus qua in Italia. Pulgar? Aveva iniziato bene, poi con quello che è successo sosno calati parecchi giocatori... A vederlo in questo momento non mi sta piacendo. Chiesa? Mi auguro che abbracci i tifosi più spesso, la gente gli vuole bene. Spero che possa essere la bandiera di cui questa squadra ha bisogno. La Roma? Sta vivendo un momento particolare perché sta cambiando la società. Ci sono un po' di incertezze e tanta depressione. Ma mi auguro che la rotta possa cambiare e che sia la Roma sia la Fiorentina possano fare meglio, perché hanno nella rosa le capacità di fare un campionato molto superiore. Favorita allo scudetto? Mi auguro che possa cambiare rispetto alle altre stagioni per il bene del calcio italiano, ma credo che la Juve rimanga la più forte in questo momento. Comunque almeno quest'anno ci divertiamo".