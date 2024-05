PELLEGRINI, Vincere un trofeo a Firenze è diverso

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

In occasione della 39esima edizione del Trofeo Maestrelli, a Montecatini, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, Ennio Pellegrini, in Fiorentina tra il 1970 e il 1978 e vincitore della Coppa Italia del '75. "Vincere un trofeo a Firenze è importante - ha detto Pellegrini - per questo mando un in bocca al lupo alla squadra, all'allenatore e alla società. Sollevare una coppa è bello da tutte le parti, ma Firenze è Firenze".

C'è una voglia diversa di vincere visto il lungo digiuno?

"Purtroppo sono passati tanti anni dall'ultimo (nel 2001, n.d.r.). Auguriamoci che domani possa andare diversamente, per cancellare questo lungo digiuno".

Che idea si è fatto su Italiano?

"Ha portato la Fiorentina a giocarsi tre finali per questo non se ne può parlare altro che bene. È un allenatore sanguigno, spero possa essere premiato. Chi mi piacerebbe qualora andasse via? Ci sono tanti bravi allenatori giovani, non saprei fare un nome. Italiano penso abbia fatto il suo tempo ed è giusto che faccia uno step in avanti".