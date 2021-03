PAZZINI, Vlahovic ha delle movenze da giocatore vero

Giampaolo Pazzini, ex attaccante viola, è presente sugli spalti del Bozzi per la partita di Coppa Italia Primavera contro la Juventus e ha parlato ai media presenti: "Sono molto contento, è un po' che volevo venire. Mi spiace solo che non ci sia Alberto (Aquilani, ndr). In questo primo tempo la Fiorentina mi è piaciuta di più".

La prima squadra come le sembra?

"L'annata è difficile, nessuno se la aspettava così perché la rosa è importante. Quando però rimani invischiato in basso subentrano un sacco di problemi... credo comunque con la vittoria di sabato siano a posto".

Le piace Vlahovic?

"Molto, ha movenze da giocatore vero, e se continua su questa strada può fare grandi cose".

Quando si sfideranno Verona-Fiorentina cosa farà?

"La guarderò, c'è anche un bel gemellaggio tra le due tifoserie".