PATRIC, Brucia perdere così. E quel pestone di Dodo...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Così Patric, difensore centrale della Lazio, al termine della sconfitta contro la Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Franchi: “Sappiamo che questa è la strada giusta… ma è chiaro che se vuoi essere più offensivo devi anche scopriti più in difesa. Dobbiamo trovare dunque equilibrio, sapendo che restando scoperti in più situazioni puoi avere anche più opportunità”.

Quanto brucia la sconfitta?

“Brucia tanto… perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo fare anche più di un gol. Poi all’85’ abbiamo pure preso una traversa con palo e la palla mi è schizzata tra i piedi… e abbiamo preso il gol al 90’”.

L’abbiamo vista protestare prima del rigore del 2-1…

“Sì, perché ho ricevuto un pestone in area da Dodo. E anche il giocatore viola ha riconosciuto il contatto. Anche al replay si è visto che c’è stato un contatto. Non ho capito perché l’arbitro non sia andato a rivedere le immagini”.